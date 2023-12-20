Дипломат Гаврилов: ближневосточный кризис повлияет на поставки оружия Украине

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что кризис на Ближнем Востоке повлияет на американские военные поставки Украине, так как для США Израиль является более важным. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Гаврилов отметил, что в 2019 году американская аналитическая корпорация RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) предложила «перенапрячь» Россию, для этого обострив все конфликты, требующие ее непосредственного вмешательства. Однако, по словам дипломата, сейчас США одновременно приходится иметь дело с «тонущим киевским режимом», реагировать на эскалацию на Ближнем Востоке, держать во внимании Азиатско-Тихоокеанский регион и формировать позицию в отношении Венесуэлы.

Дипломат подчеркнул, что США больше не могут полагаться на европейские элиты. По словам Григорьева, европейские элиты неспособны на самостоятельные решения, кроме того они уже опустошили национальные склады боеприпасов ради насыщения украинских войск.

Григорьев выразил уверенность в том, что события в ближневосточном регионе повлияют на поставки оружия Украине. Он назвал Израиль «рубашкой», которая для США всегда будет «ближе к телу».

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад оказался застигнут врасплох из-за готовности России принять ответные меры на использование аэродромов НАТО для вылетов переданных Украине истребителей.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.