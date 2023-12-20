Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат Гаврилов: ближневосточный кризис повлияет на поставки оружия Украине

Дипломат Гаврилов заявил, что кризис в Палестине скажется на поставках Киеву

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что кризис на Ближнем Востоке повлияет на американские военные поставки Украине, так как для США Израиль является более важным. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Гаврилов отметил, что в 2019 году американская аналитическая корпорация RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) предложила «перенапрячь» Россию, для этого обострив все конфликты, требующие ее непосредственного вмешательства. Однако, по словам дипломата, сейчас США одновременно приходится иметь дело с «тонущим киевским режимом», реагировать на эскалацию на Ближнем Востоке, держать во внимании Азиатско-Тихоокеанский регион и формировать позицию в отношении Венесуэлы.

Дипломат подчеркнул, что США больше не могут полагаться на европейские элиты. По словам Григорьева, европейские элиты неспособны на самостоятельные решения, кроме того они уже опустошили национальные склады боеприпасов ради насыщения украинских войск.

Григорьев выразил уверенность в том, что события в ближневосточном регионе повлияют на поставки оружия Украине. Он назвал Израиль «рубашкой», которая для США всегда будет «ближе к телу».

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад оказался застигнут врасплох из-за готовности России принять ответные меры на использование аэродромов НАТО для вылетов переданных Украине истребителей.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами