В США заявили о предновогоднем «триумфе Путина»

Обозреватель американской газеты Washington Post (WP) Франческа Эбель заявила о предновогоднем «триумфе» президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом она написала в своей статье.

«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — заявила журналистка.

По ее словам, в Москве царит «оживленное праздничное настроение».

Эбель также указала, что глава российского государства возобновил международные поездки. Речь идет о его визитах в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

До этого американская газета Wall Street Journal писала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».