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Европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море

Yeni Şafak: ситуация в Красном море привела к росту издержек для Европы

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Mehmet Emin Caliska/Reuters

В Европе наблюдается резкий рост издержек из-за того, что международные транспортные компании меняют маршруты поставок энергоресурсов с Ближнего Востока из-за конфликта в Газе и ситуации в Красном море, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

В публикации говорится, что «геополитический пожар, созданный администрацией Тель-Авива», стал новым источником риска для мировой торговли, которая еще не оправилась от шока пандемии.

Из-за атак на суда в Красном море правящим на севере Йемена движением «Ансар Алла» (хуситы) такие судоходные компании, как Maersk, Hapag-Lloyd и другие, перенаправили корабли через Атлантический океан. Вслед за ними аналогично поступили энергетические компании.

Из-за изменения маршрутов наблюдается потеря времени в 40 дней, а также высокие издержки.

До этого представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

Ранее Израиль не исключил участия в операции против хуситов в Красном море.

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