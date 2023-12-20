ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению «формулы мира» Зеленского

Южно-Африканская Республика (ЮАР) предложила Киеву пригласить Российскую Федерацию на встречи, посвященные обсуждению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью SABC завила глава МИД ЮАР Наледи Пандор .

Министр отметила, что ее страна участвует в подобных встречах.

«В ходе последнего заседания... ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров», — сказала дипломат.

По ее словам, украинская сторона еще не дала ответ на данное предложение.

До этого директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что слова Зеленского о том, что его «формулу мира» поддерживают почти 150 стран, являются лживыми.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

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