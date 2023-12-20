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Путин рассказал, что спецслужбы РФ сделали в новых регионах

Путин заявил, что спецслужбы многое сделали для защиты россиян в новых регионах 

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значительный вклад сотрудников органов безопасности в защиту граждан в новых регионах страны и обеспечение контрразведывательной поддержки специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Президент подчеркнул, что за последний год было предпринято множество мер для обеспечения безопасности и защиты жизни граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Эти усилия направлены на предотвращение угроз и обеспечение стабильности в этих регионах.

Работники органов безопасности России продолжают трудиться на благо своей страны, выполняя сложные задачи и обеспечивая безопасность граждан, подчеркнул Путин. Он добавил, что их преданность и профессионализм заслуживают признания и благодарности со стороны общества.

Путин также заявил, что охрана государственных рубежей РФ вблизи линии боевого соприкосновения и поддержка жителей приграничных регионов страны требует повышенного внимания спецслужб. Он также попросил сотрудников органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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