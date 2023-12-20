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В США назвали Путина геополитическим победителем года

WSJ: Путин стал геополитическим победителем 2023 года

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Обозреватель американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Джеральд Бейкер заявил в своей статье, что президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года.

По его словам, позиция главы российского государства «выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад».

«Хваленое контрнаступление Киева застопорилось, экономика Путина выдержала западные санкции, европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», — написал журналист.

Ранее Wall Street Journal писала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

До этого издание Business Insider отметило, что Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине и его план воплощается в жизнь.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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