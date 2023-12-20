Путин заявил, что Киев открыто встал на путь государственного терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти при поддержке Запада встали на путь государственного терроризма. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По словам Путина, киевский режим, пользуясь прямой поддержкой иностранных спецслужб, открыто перешел к осуществлению террористических методов, фактически являющихся государственным терроризмом. Так, Украина совершает диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, террористические акты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

В связи с этим Путин отметил необходимость усиления на всех направлениях антитеррористической работы, использования широкого комплекса технических и оперативных возможностей российских спецслужб, активного взаимодействия с министерством обороны и другими государственными структурами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости жесткого пресечения органами безопасности попыток зарубежных спецслужб по дестабилизации ситуации в РФ и вмешательству в ее дела.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».