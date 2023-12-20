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Путин заявил, что Киев открыто встал на путь государственного терроризма

Путин заявил, что Украина открыто встала на путь государственного терроризма

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти при поддержке Запада встали на путь государственного терроризма. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По словам Путина, киевский режим, пользуясь прямой поддержкой иностранных спецслужб, открыто перешел к осуществлению террористических методов, фактически являющихся государственным терроризмом. Так, Украина совершает диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, террористические акты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

В связи с этим Путин отметил необходимость усиления на всех направлениях антитеррористической работы, использования широкого комплекса технических и оперативных возможностей российских спецслужб, активного взаимодействия с министерством обороны и другими государственными структурами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости жесткого пресечения органами безопасности попыток зарубежных спецслужб по дестабилизации ситуации в РФ и вмешательству в ее дела.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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