Путин: попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в РФ надо жестко пресекать

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жесткого пресечения органами безопасности попыток зарубежных спецслужб по дестабилизации ситуации в РФ и вмешательству в ее дела. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По словам Путина, попытки иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться во внутренние дела России, нарушить суверенное, незыблемое право народа самому определять свое будущее должны жестко пресекаться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что охрана государственных рубежей РФ вблизи линии боевого соприкосновения и поддержка жителей приграничных регионов страны требует повышенного внимания спецслужб.

До этого президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2024 года представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».