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Байден чертыхнулся на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона

Байден чертыхнулся на службе кафедрального собора в память о Сандре О'Коннор

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден чертыхнулся в ходе выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор, сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию Белого дома.

«Помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам суд. Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», — сказал он во время выступления.

После реплики Байден извинился за сказанное ругательство.

В октябре Байден в ходе общения с чиновником во Флориде не знал, что его речь записывают журналисты и выругался.

В прошлом году Байден случайно нецензурно выругался в ходе своего выступления. Американский лидер, пытаясь произнести словосочетание «нацистские флаги», допустил ошибку в слове флаг (flag). В результате он выругался словом, которым обозначают лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого политик поспешно поправил себя.

Преклонный возраст американского лидера (80 лет) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения.

Ранее кандидат в президенты США высмеяла возраст Байдена.

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