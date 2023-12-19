ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает РИА Новости.

В документе странам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры в законодательной сфере, а также в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

Авторы резолюции выступают осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизм.

Также документ призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно. Кроме этого, в нем осуждается использование образовательных материалов пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил ФРГ, Италию и Японию за голосование против резолюции по борьбе с нацизмом.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.