В США заявили о прогрессе на связанных с помощью Украине переговорах по границе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что есть прогресс на связанных с дальнейшим оказанием военной помощи Украине переговорах в конгрессе США об ужесточении контроля на американо-мексиканской границе, передает ТАСС.

По ее словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден дал четко понять, что намерен добиться двухпартийной договоренности по этому вопросу и что безопасность границ важна.

«Мы должны решить этот вопрос двухпартийным консенсусом. Поэтому он воодушевлен переговорами, на которых мы видим прогресс», — сказала официальный представитель Белого дома.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у его страны нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы бесконечно черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о допассигнованиях.

До этого член палаты представителей конгресса США от штата Техас республиканец Тони Гонсалес говорил, что американским законодателям придется «подсластить сделку» для того, чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Киеву.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.