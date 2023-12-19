Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей, а также к обсуждению вопроса денуклеаризации полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже ранее говорили, что мы были готовы сесть (за стол переговоров. — «Газета.Ru») с Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы начать говорить о денуклеаризации полуострова. Это актуально и сегодня», — заявил Кирби.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова Северная Корея, если США «примут ошибочное решение» против Пхеньяна. Он подчеркнул, что учения ясно показали, к какому немедленному действию готова КНДР. По словам Ким Чен Ына, в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона Пхеньяну следует отвечать «более активными наступательными действиями» с применением «более продвинутых и угрожающих вариантов».

Как передает ЦТАК, после учений лидер Северной Кореи поставил «новые важные задачи» касательно ускоренного укрепления ядерных сил.

Ранее в Японии заявили о способности ракеты КНДР попасть в любую точку США.