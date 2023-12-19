Украину предупредили об очень сложной зиме

Украине предстоит пережить очень сложную зиму. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», — отметил он.

Миллер подчеркнул, что администрация США ждет одобрения конгрессом до конца года запроса о помощи Киеву. Представитель госдепа подчеркнул, что это по-прежнему остается «целью и приоритетом».

Также Миллер добавил, что США не располагает «волшебным горшочком», откуда можно было бы без конца черпать помощь Украине, если конгресс не примет законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом уверен, что США «не предадут» страну и продолжат направлять транши.

До этого в США рассказали, что изначально не собирались отправлять Киеву серьезное оружие, которое бы позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить преимущество над российской армией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.