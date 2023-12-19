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Госдеп США заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Киеву

Госдеп: у США нет возможности помогать Украине в отсутствие решения конгресса

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Alex Brandon/AP

У США нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы бесконечно черпать помощь Украине в отсутствие решения конгресса о допассигнованиях. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — сказал он.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что США «не предадут» страну и продолжат оказывать ей финансовую поддержку. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

До этого в США раскрыли, какое оружие Запад не планировал поставлять Украине. Пентагон изначально не собирался передавать Киеву мощный арсенал, который бы позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить преимущество в конфликте с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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