Зеленский пожаловался на конфликт в секторе Газа

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание мирового сообщества, а многие страны «колеблются», кому помогать — Украине или Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расфокусирование внимания помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь», — заявил Зеленский.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис объяснил, почему Вашингтону важнее поддерживать Израиль, а не Украину.

Он отметил, что у Украины «есть вся Европа, и этим европейским странам нужно начать оказывать свое влияние». Десантис также подчеркнул, что многие из этих стран «не выполняют своих обязательств перед НАТО». Он также поддержал позицию конгресса США по выделению помощи Киеву.

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.