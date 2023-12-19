Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин назначил нового заместителя главы Минцифры РФ

Новым заместителем главы Минцифры РФ стал Сергей Кучушев

close
100%
Минцифры России

Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначен Сергей Кучушев. Соответствующее решение приняло российское правительство, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении указано, что Кучушев более 13 лет работал в «Яндексе» в различных должностях. Более того, в период с января 2019 по июль 2020 годы. он занимал пост директора по связям с государственными органами в Ozon.

Позже новый заместитель министра получил аналогичную должность в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции». Последний сотрудничает со знаковыми в стране IT-компаниями, включая SkyEng и Ozon.

«Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, Кучушеву предстоит курировать выработку политики государства в области развития информационных технологий. В частности, ему поручат реализацию мер государственной поддержки при внедрении российского программного обеспечения (ПО) и разработку цифровой трансформации.

Ранее в Минцифры РФ назвали условия, при которых IT-компании могут лишиться аккредитации.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами