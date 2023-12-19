Кабмин назначил нового заместителя главы Минцифры РФ

Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначен Сергей Кучушев. Соответствующее решение приняло российское правительство, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении указано, что Кучушев более 13 лет работал в «Яндексе» в различных должностях. Более того, в период с января 2019 по июль 2020 годы. он занимал пост директора по связям с государственными органами в Ozon.

Позже новый заместитель министра получил аналогичную должность в инвестиционном холдинге «Восток Инвестиции». Последний сотрудничает со знаковыми в стране IT-компаниями, включая SkyEng и Ozon.

«Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, Кучушеву предстоит курировать выработку политики государства в области развития информационных технологий. В частности, ему поручат реализацию мер государственной поддержки при внедрении российского программного обеспечения (ПО) и разработку цифровой трансформации.

Ранее в Минцифры РФ назвали условия, при которых IT-компании могут лишиться аккредитации.