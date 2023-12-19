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Зеленский ответил на вопрос о разгульном образе жизни депутатов Рады

Зеленский: депутаты Рады не являются моральным авторитетом для общества

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Депутаты Верховной рады Украины не являются моральным авторитетом для граждан страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, которого процитировало местное издание Vesti.

Во вторник, 19 декабря, глава государства проводит пресс-конференцию по итогам года. При этом во время мероприятия он подчеркнул, что все политики и чиновники в стране обязаны стать моральным примером для общества.

«Такого нет, здесь я с вами соглашусь. Что я могу сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы», — указал Зеленский, отвечая на вопрос о разгульном образе жизни ряда законодателей.

Он пояснил, что в настоящее время на Украине нельзя проводить парламентские и какие-либо другие выборы. По словам президента, причина тому — продолжающиеся боевые действия.

Кроме того, во время мероприятия глава государства выразил надежду на продолжение финансирования со стороны США и оценил поддержку от других западных держав. Как сказал Зеленский, в 2023 году Европейский союз (ЕС) предоставил украинским властям большое количество вооружений и планирует до конца недели выделить на эти цели еще €1,5 млрд.

Ранее опрос показал , что уровень доверия жителей Украины к правительству снизился в два раза.

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