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В ФРГ допустили, что помощь Украине будет сокращена

Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €520 млн

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Global Look Press

Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €550 млн в связи с корректировкой бюджетных планов. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, передает РИА Новости.

Первоначальный проект бюджета Германии на 2024 год предусматривал транши Киеву в размере четырех млрд евро, затем эту сумму собирались удвоить. Но в итоге, в связи с решением конституционного суда об изъятии из бюджета €60 млрд, проект бюджета решили пересмотреть. Хебештрайт анонсировал, что парламент ФРГ может окончательно утвердить документ в начале февраля 2024 года.

По его словам, первоначально запланированные в федеральном бюджете средства для Украины могут сократить на €520 млн. При этом немецкие власти выразили готовность прибегать к особым мерам в случае, если поддержка Киева потребует значительных расходов сверх запланированных в бюджете.

До этого профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для издания Hill предложил Вашингтону использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, чтобы наладить неформальные контакты с Россией.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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