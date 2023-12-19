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Экс-разведчик США посоветовал западным лидерам прислушиваться к Путину

Экс-разведчик Риттер: лидерам Запада стоит внимательно слушать заявления Путина

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Лидерам стран Запада стоит внимательно слушать заявления президента РФ Владимира Путина, чтобы понять позицию российских властей. На это в ходе интервью для YouTube-канала Ask The Inspector указал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек четко говорит, что РФ будет делать», — указал эксперт.

По его словам, благодаря высказываниям российского лидера Вашингтон и его союзники могут получить хорошее представление о приоритетах Москвы. В частности, Риттер обратил внимание на заявления Путина по поводу отношений с НАТО.

Глава государства неоднократно отмечал, что РФ не намерена нападать на страны — члены Североатлантического альянса и рассчитывает на нормализацию отношений с европейскими державами. Тем не менее, как сказал экс-разведчик, Москва не обязана беспрекословно верить западным политикам.

Он пояснил, что Брюссель не раз нарушал договоренности с российским руководством. В связи с этим РФ не будет доверять США и его союзникам, пока они не пересмотрят свой внешнеполитический курс.

«Еще раз говорю — слушайте Владимира [Путина]. Он сказал, что, если бы мог вернуться обратно в 2000 год, то дал бы себе совет не быть наивным в отношении так называемых партнеров», — подчеркнул Риттер.

Ранее российский лидер рассказал, как Запад «переиграл» РФ в ситуации вокруг Украины после 2014 года.

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