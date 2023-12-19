Италия продлила финансовую и военную помощь Украине на 2024 год

Совет министров Италии принял законопроект, согласно которому республика в следующем году продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном сообщил глава внешнеполитического ведомства и вице-премьер страны Антонио Таяни, передает РИА Новости.

Как он сказал, соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства. При этом речь идет о предоставлении Киеву сразу трех видов помощи — финансовой, гуманитарной и военной.

«Сегодня Совет министров [Италии] решил продлить на 2024 год помощь Украине», — подчеркнул министр иностранных дел республики.

В то же время Таяни добавил, что Рим и Лондон придерживаются аналогичных позиций по вопросу поддержки Киева.

19 декабря японское агентство Kyodo сообщило, что Токио рассматривает возможность выделить пакет помощи украинским властям на сумму $4,5 млрд. По данным журналистов, до этого правительство страны уже предоставило финансирование Киеву в размере более $7,6 млрд.

Ранее украинский генерал назвал сложной ситуацию на линии соприкосновения с Вооруженными силами РФ.