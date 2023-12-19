Япония хочет выделить Украине помощь в размере $4,5 млрд

Японские власти собираются выделить Украине пакет помощи в размере 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

При этом сообщается, что до этого Япония предоставила Украине более 7,6 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Японии не комментирует возможность выделения дополнительных средств для помощи Украине, если страна столкнется с сокращением финансирования со стороны американских властей.

Во время мероприятия один из журналистов поинтересовался у чиновника, готов ли Токио в случае необходимости «подставить плечо» Киеву. В частности, речь шла о риске сокращения объемов поддержки украинского руководства со стороны США.

12 декабря в Вашингтоне состоялись переговоры американского президента Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Во время встречи лидер США сообщил, что одобрил выделение нового пакета помощи Украине на сумму $200 млн, и призвал парламентариев утвердить финансирование до начала рождественских каникул.

Ранее в конгрессе США прокомментировали высказывание президента РФ Владимира Путина о «конце халявы» для Украины.