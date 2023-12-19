Политики из стран — членов Европейского союза (ЕС) несут ответственность за эскалацию украинского кризиса и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал член парламента регионального содружества Мик Уоллес.

Он задался вопросом, почему представители европейских государств не поддерживают мирное сосуществование. Вместо этого местные политики выступают за разжигание вооруженных противостояний, указал законодатель.

«Им было недостаточно конфликта на Украине, и теперь они решили поддержать Израиль», — подчеркнул Уоллес.

Также депутат Европейского парламента (ЕП) поинтересовался, ради чего западные политики провоцируют эскалацию палестино-израильского конфликта и кризиса на Украине. Законодателю стало интересно, в чьих интересах на самом деле принимаются соответствующие решения.

9 декабря Мик Уоллес опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором обвинил Брюссель в создании «колоссальной долговой ловушки» для Киева. По словам парламентария, региональное содружество превратило Украину в своего «заложника», выделив на помощь стране огромное количество денег.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о становлении Украины «страной-банкротом».