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Евросоюз хочет возвести стены в третьих странах из-за мигрантов

Euroactiv: ЕС готов финансировать возведение заборов на границах третьих стран

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Matt Dunham/AP

Страны — члены Европейского союза (ЕС) готовы финансировать возведение стен и заборов на границах третьих государств, чтобы сократить количество прибывающих на свою территорию мигрантов. Об этом сообщило издание Euroactiv, сославшись на закрытые переговоры законодателей регионального содружества.

В материале указано, что соответствующие заседания состоялись 18 и 19 декабря. При этом ключевой темой обсуждения стал механизм так называемой миграционной «солидарности».

По информации журналистов, изначально европейские парламентарии планировали только обсудить возможность переселения мигрантов и предоставления финансовой помощи оказавшимся в сложной ситуации странам региона. Однако, как отмечается в статье, руководство ЕС может попытаться в целом сделать границы содружества более непроницаемыми для иностранцев.

«Характер механизма «солидарности» может быть радикально изменен дополнительным набором мер», — говорится в публикации.

12 декабря Европейское пограничное агентство (Frontex) сообщило, что в текущем году границы регионального содружества пересекли более 355,3 тыс. нелегальных мигрантов. Данный показатель достиг максимальной отметки за последние семь лет, подчеркнули аналитики.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) оценили важность мигрантов для стран региона.

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