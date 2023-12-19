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Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО

Путин: Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет

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Александр Казаков/РИА Новости

Российская армия выполнит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на награждении Героев России, передает ТАСС.

»<…> уверен — всех поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш суверенитет и безопасность Родины», — сказал глава государства, уточнив, что знает настрой всех «бойцов и командиров».

По словам российского лидера, вся страна гордятся своими героями, которые вынуждены «действовать в сложной боевой обстановке», выдерживать серьезные испытания.

Путин выразил удостоенным высокого звания Героев РФ бойцам благодарность за доблестную службу и верность присяге.

Президент отметил, что военнослужащие в ходе спецоперации сражались на сложных участках фронта, действовали профессионально и мужественно.

«Благодарю вас за храбрость и силу духа», — резюмировал глава государства.

19 декабря стало известно, что Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны наградит Героев России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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