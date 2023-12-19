Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО

Российская армия выполнит все задачи спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на награждении Героев России, передает ТАСС.
»<…> уверен — всех поставленных целей мы обязательно добьемся, надежно защитим наш суверенитет и безопасность Родины», — сказал глава государства, уточнив, что знает настрой всех «бойцов и командиров».
По словам российского лидера, вся страна гордятся своими героями, которые вынуждены «действовать в сложной боевой обстановке», выдерживать серьезные испытания.
Путин выразил удостоенным высокого звания Героев РФ бойцам благодарность за доблестную службу и верность присяге.
Президент отметил, что военнослужащие в ходе спецоперации сражались на сложных участках фронта, действовали профессионально и мужественно.
«Благодарю вас за храбрость и силу духа», — резюмировал глава государства.
19 декабря стало известно, что Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны наградит Героев России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.