Песков ответил на вопрос о дате новой встречи Путина и Эрдогана

Дата и место встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут согласовываться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, где и когда состоится следующий контакт Путина и Эрдогана «пока не определили».

19 декабря стало известно, что Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновому коридору. Турецкий лидер выразил надежду, что Анкара получит от российского президента положительные ответы и продолжит свой путь.

Накануне Эрдоган предложил возобновить процесс по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, турецкая сторона обращает внимание на необходимость возобновить усилия по дипломатическому разрешению этого конфликта.

До этого глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.