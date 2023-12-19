Россия ответила на свежий пакет санкций ЕС

В министерстве иностранных дел России объявили о введении ответных мер на 12-й пакет санкций Евросоюза, который предполагает расширение списка представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такие меры принимают в соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из России и въезда в Россию» от 15 августа 1996 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций Евросоюза свидетельствует об исчерпании вариантов ограничений.

Также в Кремле заверили, что власти страны заранее готовились к санкциям в отношении алмазов, и уже подготовили варианты для обхода ограничений.

Ранее ЕС ввел ограничения на импорт российских алмазов.