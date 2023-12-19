Путин рассказал, как Запад «переиграл» РФ после 2014 года

Государства Запада в каком-то смысле «переиграли» РФ в ситуации на Украине после 2014 года. На это обратил внимание российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, фактически США и их союзники «развязали войну» на Украине сразу после событий девятилетней давности. Глава государства пояснил, что это произошло из-за нежелания западных стран следовать Минским соглашениям.

«Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Запад «с удовольствием» наблюдал за происходящим в зоне украинского конфликта. С этой точки зрения, как сказал президент, США и их союзники «переиграли» российское руководство.

Глава государства пояснил, что агрессивная политика западных стран вынудила Москву принять ответные меры. В тот момент лидеры зарубежных держав уже открыто начали говорить, что Минские соглашения были лишь «завесой» для усиления Киева.

19 декабря президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии министерства обороны страны. В ходе мероприятия российский лидер обвинил западные государства в поддержке украинских неонационалистических сил и нежелании выстраивать партнерские отношения с Москвой.

Ранее российский лидер предупредил о наращивании военной активности НАТО.