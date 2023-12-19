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Путин рассказал, будет ли Россия вмешиваться в дела Европы

Путин: РФ не будет вмешиваться в дела европейских стран

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ никогда не было планов вмешиваться в дела стран Европы и, тем более, воевать с ними. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии российского Минобороны.

«Это их выбор, это выбор народов Европы, мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся в это вмешиваться», — цитирует Путина РИА Новости.

Он также прокомментировал заявления со стороны Штатов и НАТО о том, что после победы РФ на Украине следующей ее целью якобы может стать страны альянса. По словам Путина, страны НАТО России не нужны, а информационное пространство подогревают такими острыми заявлениями, чтобы вынудить западные страны платить деньги.

Как объяснил Путин, слухи о возможной войне России против Европы распускают США, которые пытаются напугать страны ЕС. При этом сами Штаты, по мнению президента, ставят своей целью подчинение РФ.

Ранее Путин перечислил проблемы, которые выявила спецоперация.

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