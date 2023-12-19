Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: РФ будет договариваться по Украине исходя из своих интересов

Путин заявил, что РФ будет договариваться по Украине исходя из своих интересов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов. Об этом он сообщил на коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

«И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал Путин.

17 декабря Владимир Путин заявил, что у России нет территориальных претензий или интереса воевать со странами НАТО. По его словам, Москва, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами альянса.

18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами