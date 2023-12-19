Путин: РФ будет договариваться по Украине исходя из своих интересов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов. Об этом он сообщил на коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

«И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов», — сказал Путин.

17 декабря Владимир Путин заявил, что у России нет территориальных претензий или интереса воевать со странами НАТО. По его словам, Москва, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами альянса.

18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.