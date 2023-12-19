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Путин обвинил Запад в поддержке неонацистов на Украине

Путин: Запад не оставил РФ шансов на выстраивание партнерских отношений

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российское руководство принимало все необходимые меры для выстраивания партнерских отношений с государствами Запада, однако последние не оставили на это никаких шансов. Такое заявление в ходе заседания коллегии министерства обороны РФ сделал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, США и их союзники решили сделать ставку на «агрессивные неонационалистические силы на Украине». Таким образом они отказались от возможности поддерживать хорошие отношения с РФ, пояснил глава государства.

«Мы все делали. Поверьте. Все делали. Набравшись терпения, все делали для того, чтобы выстроить отношения. Нет», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что сейчас западные страны столкнулись с определенной проблемой. Речь идет о неспособности США и их союзников добиться полного перехода Украины на свою сторону и иных целей легитимными способами, пояснил президент.

Кроме того, во время выступления на мероприятии российский лидер обратил внимание на резкий рост военной активности НАТО. В частности, как сказал глава государства, США перебросили к границе РФ больше своих военнослужащих и авиации.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Североатлантический альянс «задним двором США».

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