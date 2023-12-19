В Азербайджане призвали Францию не провоцировать Армению на новую войну

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что политика Франции в отношении Армении может спровоцировать возобновление военных действий в регионе. В интервью телеканалу NTN24 он призвал Париж не провоцировать Ереван на новую войну.

«Действия Франции, снабжающей Армению оборонительным и наступательным вооружением, не способствуют достижению мира в регионе Южного Кавказа», — заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что территория Азербайджана пострадала «от тяжелых последствий армянской оккупации». Также он назвал действия Баку в Нагорном Карабахе локальными антитеррористическими мероприятиями», которые были направлены против вооруженных сепаратистов.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с его территории. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Азербайджан обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе.