Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане призвали Францию не провоцировать Армению на новую войну

Замглавы МИД Азербайджана призвал Париж не провоцировать Армению на новую войну

close
100%
Аппарат Президента Республики Армения

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что политика Франции в отношении Армении может спровоцировать возобновление военных действий в регионе. В интервью телеканалу NTN24 он призвал Париж не провоцировать Ереван на новую войну.

«Действия Франции, снабжающей Армению оборонительным и наступательным вооружением, не способствуют достижению мира в регионе Южного Кавказа», — заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что территория Азербайджана пострадала «от тяжелых последствий армянской оккупации». Также он назвал действия Баку в Нагорном Карабахе локальными антитеррористическими мероприятиями», которые были направлены против вооруженных сепаратистов.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с его территории. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Азербайджан обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами