Путин оценил боеготовность российского флота в 2023 году

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны оценил боеготовность военных округов и флотов РФ по итогам 2023 года. Он счел ее достаточно высокой.

Российский лидер отметил, что 2023 год выдался для Вооруженных сил РФ напряженным, однако солдаты сумели эффективно решать задачи в зоне СВО и обеспечивать суверенитет страны на глобальном уровне.

«Поддерживалась высокая боеготовность частей и соединений всех военных округов и флотов. Системно, строго по плану велась боевая учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы», — отметил Путин.

Президент поблагодарил руководство и личный состав Минобороны за добросовестную службу.

На заседании Путин также заявил, что Запад по-прежнему не отказывается от своих агрессивных целей, а в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.

Ранее Путин отметил поддержку народом российских военных.