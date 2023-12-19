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Путин оценил боеготовность российского флота в 2023 году

Путин: Россия поддерживала высокую боеготовность военных округов и флотов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны оценил боеготовность военных округов и флотов РФ по итогам 2023 года. Он счел ее достаточно высокой.

Российский лидер отметил, что 2023 год выдался для Вооруженных сил РФ напряженным, однако солдаты сумели эффективно решать задачи в зоне СВО и обеспечивать суверенитет страны на глобальном уровне.

«Поддерживалась высокая боеготовность частей и соединений всех военных округов и флотов. Системно, строго по плану велась боевая учеба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы», — отметил Путин.

Президент поблагодарил руководство и личный состав Минобороны за добросовестную службу.

На заседании Путин также заявил, что Запад по-прежнему не отказывается от своих агрессивных целей, а в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.

Ранее Путин отметил поддержку народом российских военных.

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