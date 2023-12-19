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Слуцкий может стать соперником Путина на выборах президента России

Съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом от партии в президенты России

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Пресс-служба Госдумы РФ

Съезд Либерально-демократической партии России выдвинул своего председателя Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России на предстоящих выборах 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование было тайным. При этом в бюллетень был внесен один кандидат — Леонид Слуцкий.

Всего проголосовали 108 делегатов, два бюллетеня были признаны недействительными.

Председатель ЛДПР не говорил ранее о планах баллотироваться на пост президента РФ, отмечая при этом, что подобные предложения поступали от его коллег по партии.

По данным агентства, в ходе недавней встречи главы государства Владимира Путина с главами думских фракций Слуцкий попросил его обсудить в формате тет-а-тет выборную кампанию.

Позднее председатель ЛДПР рассказал, что во время их общения обсуждались в том числе вопросы партийной архитектуры и многие другие актуальные задачи «в продолжение разговора в открытой части».

Ранее ЦИК принял документы у Путина для участия в выборах.

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