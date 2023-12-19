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Путин обвинил Запад в гибридной войне против России

Путин заявил, что Запад продолжает вести гибридную войну против России

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Alexander Zemlianichenko/Reuters

Западные страны, снабжая Украину разведывательной информацией, направляя военных советников и вооружение, ведут против России гибридную войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны, передает ТАСС.

«Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружения, в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы» — сказал Путин, отметив, что события 2023 года это подтвердили.

Президент РФ добавил, что союзники Украины поставляют ей большое количество беспилотников, а также планируют передать ей истребители F-16, подготовка пилотов для них ведется на Западе.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии у РФ намерений атаковать страны НАТО.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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