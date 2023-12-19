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В Кремле знакомы с публикацией о нештатной ситуации на Белорусской АЭС

Песков: ситуацию на Белорусской АЭС в 2022 году нельзя назвать нештатной

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В Кремле знакомы с публикацией агентства Bloomberg о том, что на Белорусской АЭС в 2022 году произошла нештатная ситуация. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуацию на БелАЭС нельзя считать нештатной.

«Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, речь идет о пусконаладочных работах на станции. Это не является нештатной ситуацией, подчеркнул он.

16 декабря белорусское Минэнерго сообщало, что первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после планово-предупредительного ремонта.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года.

В ноябре 2023 года второй энергоблок Белорусской АЭС был принят в промышленную эксплуатацию.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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