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В Кремле ответили на вопрос о формате новогоднего обращения Путина

Песков: Кремль не будет анонсировать формат новогоднего обращения Путина

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kremlin.ru

Кремль никогда не анонсирует формат новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам, и в этом году так же не планирует это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Мы никогда не анонсируем это, не будем анонсировать и в этом году», — сказал Песков.

В своем прошлом новогоднем обращении Путин назвал 2022 год годом поворотных событий и отметил, что народ прошел его с мужеством и достоинством. Он отдельно поздравил весь личный состав Вооруженных сил с праздником и поблагодарил за службу.

По его словам, 2022 год отличился тем, что многое расставил по местам, отделив мужество и героизм от предательства и малодушия, «показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству».

Новогоднее обращение президента было записано в окружении военных в штабе ЮВО.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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