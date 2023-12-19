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Россия готова помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

Мишустин: МЧС России готово помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

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China Daily/Reuters

Россия выражает Китаю соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в двух провинциях страны и готова оказать необходимую помощь. Об этом во время визита в Пекин заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС», — сказал Мишустин, сославшись на соответствующее решение президента России Владимира Путина.

18 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Он проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

19 декабря в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. Жертвами стихии стали более ста человек.

Ранее Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за последствий землетрясения в КНР.

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