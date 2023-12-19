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В Евросоюзе обсуждают последствия поражения Украины для НАТО

Bloomberg: ЕС начал обсуждать последствия поражения Украины в конфликте для НАТО

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Vasily Fedosenko/Reuters

Европейские страны-члены НАТО обсуждают возможные последствия полной победы России в конфликте с Украиной для альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны», — пишет агентство.

По словам источников агентства, они переоценивают риски, которые Россия может представлять для членов альянса на востоке.

Авторы материала предполагают, что волновые последствия полной победы России будут ощущаться по всему миру, так как партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут оборонительные обещания Вашингтона. Последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году, отмечается в публикации. Кроме того, Дональд Трамп может победить на президентских выборах в США и реализовать свои обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку с РФ по поводу Украины.

«Если Украина падет, угроза России для Восточной Европы возрастет», — считает Bloomberg.

По мнению европейских чиновников, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

До этого профессор Питтсбургского университета США Дэниел Ковалик заявлял, что Вашингтон из-за отсутствия шансов на успех у Украины намерен начать переговоры с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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