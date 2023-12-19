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Посол Израиля уточнил число россиян, находящихся в плену ХАМАС

Посол Израиля заявил, что три человека с гражданством РФ находятся в плену ХАМАС

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое граждан России остаются в плену палестинской группировки ХАМАС. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия-24».

По его данным, всего в плену ХАМАС остается около 130 человек.

«Из них, по-моему, 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства. <…> У части из них есть российское гражданство, по-моему, [россиян] трое», — сказал Цви.

До этого врач из Палестины Исмаил Башир, которого эвакуировали из анклава в числе граждан Российской Федерации, сообщил, что некоторые граждане России по неизвестным причинам не покинули сектор Газа.

18 декабря сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс проведет в Варшаве встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой разведки Израиля «Моссад» Дэвидом Барнеа, чтобы обсудить новую сделку по освобождению заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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