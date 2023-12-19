Политолог ответил на обвинения России в прекращении поставок газа в Германию

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия нарушила поставки газа в ФРГ. Эксперт напомнил, что санкции в отношении Москвы ввел Запад, а не наоборот.

«И хочется спросить: это, простите, кто выключил поставки газа? Это кто санкции накладывал? Это кто кричал, что, дескать, мы хотим отказаться от русских энергоресурсов? Вы чего, ребята?» — задался вопросом политолог.

Он подчеркнул, что если бы Запад не накладывал ограничения в отношении российских энергоносителей, Москва продолжала бы добросовестно исполнять свои обязательства.

В начале декабря, выступая на съезде Социал-демократической партии страны, Шольц заявил, что «именно Россия прекратила снабжение Европы энергией». По словам немецкого канцлера, Москва перестала поставлять газ в Евросоюз, несмотря на то, что газопровод исправен. Он добавил, что из-за этого в ЕС недосчитались 120 млрд кубометров топлива.

Ранее сообщалось, что в Германии продолжает падать рейтинг правящей коалиции.