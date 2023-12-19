В сенате США пока далеки от заключения соглашения о помощи Украине

Участники переговоров в сенате США все еще далеки от заключения сделки, в рамках которой может быть принято решение о выделении помощи Украине. Об этом газете The New York Times сообщил сенатор от Демократической партии Чак Шумер.

«Потребуется еще некоторое время, чтобы это сделать», — сказал Шумер.

Участники переговоров заявили, что будут продолжать их «столько, сколько потребуется для решения нерешенных вопросов». При этом республиканцы предостерегли сенатора Шумера от попыток ускорить процесс или навязать свою сторону при голосовании в последнюю минуту по законопроекту, который еще не был принят.

18 декабря конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес заявил о необходимости «подсластить сделку» по Украине.

В тот же день стало известно, что США направили выделенные Украине средства для восполнения собственных запасов вооружений.

Ранее на Украине заявили о готовности Киева ввести войска на границу США и Мексики.