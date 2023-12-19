Глава сербского избиркома заявил, что на его коллег напали демонстранты

Глава Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимир Димитриевич заявил, что протестующие из движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников избиркома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Димитриевича.

«Сегодня вечером физическому нападению подвергся директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги. Также произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия», что должно быть осуждено строжайшим образом и, надеюсь, наказано должным образом, как и любое насилие против членов РИК в последние дни», — заявил Димитриевич.

В брифинге также принимал участие сам семидесятилетний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, который рассказал, что вчера вечером, 18 декабря, он с помощником и водителем был атакован толпой протестующих из «Сербии против насилия», и получил травму спины. Ковачевича смогли отстоять коллеги, которые вытащили пожилого мужчину из толпы и увели обратно в здание.

На брифинге также были представлены доказательства попытки устроить погром в здании избиркома — сумка, обнаруженная возле здания, в которой лежат ножи, дубинки и биты.

До этого в Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов.

Оппозиция выразила свое несогласие с победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на прошедших выборах в скупщину Белграда.

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