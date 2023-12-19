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Посол КНР заявил о планах РФ и Китая активизировать контакты на всех уровнях

Посол КНР Ханьхуэй: Россия и Китай активизируют контакты в 2024 году

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Максим Блинов

В 2024 году Россия и Китай планируют еще более активизировать взаимодействие между странами на всех уровнях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«2024 год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений», — заявил Чжан Ханьхуэй.

Посол напомнил о развитии контактов на уровне лидеров двух стран. В марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Москву, а в октябре президент России Владимир Путин принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Китае. В результате чего главы государств «осуществили всестороннее планирование и обозначили стратегические ориентиры и, таким образом, вывели китайско-российские отношения на качественно новый уровень в постпандемийскую эпоху».

18 декабря премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай. Он проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

В тот же день стало известно, что к 2030 году Россия и Китай намерены увеличить товарооборот до $300 млрд.

Ранее в Китае заявили о стремлении к расширению сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

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