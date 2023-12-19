В США оценили пограничную политику Байдена

Член палаты представителей США от штата Вирджиния Боб Гуд заявил, что пограничная политика президента Джо Байдена является «величайшим вредом, когда-либо намеренно нанесенным Соединенным Штатам любым президентом». Его слова приводит The Hill.

По его словам, бывший президент Дональд Трамп проделал отличную работу на границе. Кроме того, кандидат в главы государства и губернатор Флориды Рон Десантис также «проделал огромную работу на границе, вывозя нелегалов».

«И то и другое было бы огромным улучшением по сравнению с нынешним вторжением на границу, которому способствовал нынешний президент [Байден]. Это величайший вред, когда-либо намеренно причиненный Соединенным Штатам любым президентом в нашей истории», — сказал Гуд.

До этого сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что ни один союзник США не получит помощи до того, пока не будет представлен и одобрен план защиты границы.

Сенатор утверждает, что неконтролируемая нелегальная миграция в США позволит вновь организовать что-либо похожее на масштабный теракт, который произошел в Нью-Йорке в 2001 году. При этом Грэм заявил, что понимает, что без поддержки США Украину, вероятнее всего, ждет поражение — однако, по мнению сенатора, угроза внутренних проблем куда выше.

Ранее сообщалось, что Байден готов к компромиссам с республиканцами по пограничному вопросу.