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Французский политик прокомментировал слова министра обороны ФРГ о войне с РФ

Филиппо назвал сумасшествием слова главы МО ФРГ Писториуса о конфликте с Россией

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Vincent Isore/Global Look Press

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса говорит о стремлении Запада к перманентной войне с Россией. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Ранее в интервью газете Welt am Sonntag Писториус заявил, что Евросоюз должен быть готов к войне к концу десятилетия.

«Сумасшедшее заявление, пришедшее из Германии <...> Эта немецкая воинственность должна беспокоить нас по двум причинам. Она подтверждает стремление к перманентной войне с Россией по инициативе Вашингтона, которая является самоубийственной для нас», — написал Филиппо.

По его словам, это также показывает то, что Германия намерена посредством договора ЕС «навязать европейскую армию под немецко-американским руководством».

Политик добавил, что Франция должна выступить против такого видения мира.

До этого немецкий журналист Торстен Юнгхольт назвал несостоятельной инициативу министра обороны Германии, касающуюся размещения мощной бригады немецких войск на территории Литвы.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

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