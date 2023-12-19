Вашингтону нужно использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, чтобы наладить неформальные контакты с Российской Федерацией. Об этом написал профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для издания Hill.

«Ангела Меркель — основной кандидат на участие в переговорах с Путиным. Она имеет опыт общения с ним и свободу маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ», — объяснил ученый свою позицию.

Профессор подчеркнул, что западным странам необходимо более активно заниматься неформальными переговорами с российской стороной по поводу мира на Украине. Дэйтон отметил, что общение между частными лицами поможет найти точки соприкосновения для формальных переговоров. Роль таких неформальных посредников, указал он, могут исполнить как бывшие политики, так и транснациональные корпорации.

«Иногда требуется вмешательство надежной тети, чтобы разрешить конфликт», — резюмировал Дэйтон.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Германии не следует повторять ошибку Ангелы Меркель и блокировать вступление Киева в НАТО.

Ранее в НАТО заявляли о планах по Украине.