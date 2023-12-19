Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, кто должен стать неформальным посредником по Украине

The Hill: Меркель должна стать неформальным посредником по Украине

close
100%
Дмитрий Астахов

Вашингтону нужно использовать бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, чтобы наладить неформальные контакты с Российской Федерацией. Об этом написал профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в статье для издания Hill.

«Ангела Меркель — основной кандидат на участие в переговорах с Путиным. Она имеет опыт общения с ним и свободу маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ», — объяснил ученый свою позицию.

Профессор подчеркнул, что западным странам необходимо более активно заниматься неформальными переговорами с российской стороной по поводу мира на Украине. Дэйтон отметил, что общение между частными лицами поможет найти точки соприкосновения для формальных переговоров. Роль таких неформальных посредников, указал он, могут исполнить как бывшие политики, так и транснациональные корпорации.

«Иногда требуется вмешательство надежной тети, чтобы разрешить конфликт», — резюмировал Дэйтон.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Германии не следует повторять ошибку Ангелы Меркель и блокировать вступление Киева в НАТО.

Ранее в НАТО заявляли о планах по Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами