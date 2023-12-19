Небензя заявил об отсутствии поставок между Ираном и Россией, которые нарушают СВПД

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никаких нарушающих Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) поставок между Ираном и Россией не было и не могло быть, сообщает РИА Новости.

Небензя сказал, что обвинения России в нарушении СВПД являются измышлениями, которые не имеют под собой никаких убедительных аргументов. По словам дипломата, все исчерпывается лишь некими умозрительными суждениями и подозрениями. Небензя подчеркнул, что ни США, ни Великобритания до сих пор не смогли предъявить ни одного доказательства допущенных Россией каких-то нарушений в отношении Ирана.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что США и западным участникам Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не удастся заретушировать собственное нарушение плана.

Соглашение по иранской ядерной программе — политическое соглашение между Ираном и группой 5+1, которая состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — и Германии. Переговоры по сделке длились с 2005 по 2015 год, а уже в 2018 году США вышли из соглашения. СВПД предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ряд шагов, гарантирующих исключительно мирный характер иранской ядерной программы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.