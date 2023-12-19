Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов

В Белграде оппозиция, требуя отменить результаты выборов , объявила голодовку

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Лидеры оппозиционного блока »Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки. Об сообщает РИА Новости.

Оппозиция выразила свое несогласие с победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на прошедших выборах в скупщину Белграда. По данным городского избиркома, на 16:00 (18:00 мск) в понедельник, СПП получила 39,34 процента голосов, в то время как прозападный блок набрал 34,27 процента. Подсчет голосов все еще продолжается. Лидеры движения «Сербия против насилия» утверждают, что это связано с «фальсификацией» результатов выборов, в том числе с подвозом около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Лидеры оппозиции, выступая перед зданием городской скупщины и администрации столицы, собрали сторонников на протесте в 18:00 (20:00 мск). Затем тысячи граждан перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где они перекрыли движение.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами