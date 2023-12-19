В Сербии оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов

Лидеры оппозиционного блока »Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки. Об сообщает РИА Новости.

Оппозиция выразила свое несогласие с победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на прошедших выборах в скупщину Белграда. По данным городского избиркома, на 16:00 (18:00 мск) в понедельник, СПП получила 39,34 процента голосов, в то время как прозападный блок набрал 34,27 процента. Подсчет голосов все еще продолжается. Лидеры движения «Сербия против насилия» утверждают, что это связано с «фальсификацией» результатов выборов, в том числе с подвозом около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Лидеры оппозиции, выступая перед зданием городской скупщины и администрации столицы, собрали сторонников на протесте в 18:00 (20:00 мск). Затем тысячи граждан перешли к зданию РИК на центральной улице Краля Милана, где они перекрыли движение.

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