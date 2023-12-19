Хантер Байден впервые предстанет перед судом в январе

Сын президента США Джо Байдена Хантер впервые предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн 11 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на расписание суда.

Заседание по делу Байдена запланировано на 13:00 по местному времени (00:00 мск 12 января).

13 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что глава США Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера, если того признают виновным в совершении налоговых преступлений.

Ранее сообщалось, что члены контролируемой республиканцами палаты представителей Соединенных Штатов начнут разбирательство о неуважении к суду в отношении сына президента страны Джо Байдена — Хантера Байдена.

Хантер Байден во время дачи показаний в палате представителей конгресса заявлял, что его отец Джо Байден не был вовлечен в его бизнес.

Ранее сын Байдена признал себя виновным по трем обвинениям властей США.