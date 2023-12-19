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Ким Чен Ын предупредил США о последствиях в случае «ошибочного решения»

Ким Чен Ын: запуск «Хвасон-18» показал потенциал КНДР при ошибочном решении США

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Артем Геодакян/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова Северная Корея, если США «примут ошибочное решение» против Пхеньяна. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года», — сказал Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что учения ясно показали, к какому немедленному действию готова КНДР. По словам Ким Чен Ына, в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона Пхеньяну следует отвечать «более активными наступательными действиями» с применением «более продвинутых и угрожающих вариантов».

Как передает ЦТАК, после учений лидер Северной Кореи поставил «новые важные задачи» касательно ускоренного укрепления ядерных сил.

До этого КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-18», ответив таким образом на враждебные действия США и Южной Кореи.

18 декабря политолог Евгений Михайлов заявлял, что очередным запуском неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря КНДР демонстрирует своим врагам, что готовится к потенциальной войне.

Ранее в Японии заявили о способности ракеты КНДР попасть в любую точку США.

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